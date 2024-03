Lula corre al riparo sul calo di popolarità e convoca i ministri

Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, per il prossimo lunedì ha convocato un consiglio dei ministri straordinario - il primo dell'anno - per discutere con i 38 componenti del suo esecutivo delle misure necessarie per contrastare il calo di popolarità delle ultime settimane.

In un recente sondaggio dell'Istituto Datafolha l'operato del governo è stato valutato come "eccellente o buono" dal 38% degli intervistati e come "non buono o pessimo" dal 34%, con l'indice di gradimento di Lula sceso di sette punti rispetto alla rilevazione dell'agosto 2023.

Nonostante in una recente intervista il capo dello Stato abbia cercato di minimizzare la questione, il dato preoccupa soprattutto in vista dell'appuntamento delle amministrative di ottobre per il rinnovo di sindaci e consigli comunali in 5.570 municipi del Paese. In ballo ci sono anche caselle chiave, come le poltrone da primo cittadino di Rio de Janeiro e di San Paolo.





