Luce verde a Panama per un canale 'a secco' per le merci

Il governo di Panama ha approvato la costruzione di un canale "multimodale a secco' per il trasporto merci attraverso l'istmo, alternativo alla via marittima tradizionale la cui operatività è da mesi limitata per effetto della siccità. La nuova infrastruttura comprenderà ferrovie, strade, autostrade, aeroporti internazionali, zone di libero scambio, aree economiche speciali, porti e magazzini.

Per il governo il progetto migliorerà la circolazione delle merci e migliorerà i tempi di sdoganamento. Il primo obiettivo dell'opera è mantenere la competitività del Paese nel settore della logistica messo a rischio dalle limitazioni del canale marittimo da dove passano 8,5 milioni di container all'anno. Il progetto, di cui non è stato rivelato il valore complessivo, conta su una partnership pubblico-privata.



