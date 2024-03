L'export dell'agroalimentare brasiliano segna un nuovo record

Le esportazioni del settore agroalimentare brasiliano hanno raggiunto un nuovo record nel febbraio di quest'anno con un fatturato di 11,63 miliardi di dollari. Lo riferisce il ministero dell'Agricoltura evidenziando che il valore delle entrate è superiore del 19,7% allo stesso mese dello scorso anno. L'aumento è motivato dalla crescita delle vendite all'estero di zucchero, 1 miliardo di dollari in più sull'anno, cotone (+406 milioni di dollari), caffè verde (+313 milioni di dollari) e carne bovina (+ 211 milioni di dollari).

I cinque principali prodotti esportati il mese scorso sono stati la soia, con una quota del 32,1% sul totale esportato da Brasilia, carne (15,8%), zucchero (14,3%), prodotti forestali (11,0%) e caffè (7,0%). I cinque settori rappresentano l'80,2% delle vendite estere del Paese.

La Cina si è confermata il principale partner commerciale per l'agribusiness brasiliano con una quota del 31%, per un fatturato di 3,6 miliardi di dollari. Secondo maggior importatore gli Stati Uniti, per 842 milioni di dollari.



