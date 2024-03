In Ecuador gli indigeni respingono i progetti minerari di Noboa

Le popolazioni indigene della provincia di Cotopaxi in Ecuador hanno annunciato nuove proteste contro lo sfruttamento minerario delle regioni dell'Amazzonia ecuadoriana. Si legge in un documento congiunto del Movimento indigeno e contadino di Cotopaxi (Micc) e del Consiglio politico di Pachakutik dove si respinge la consultazione annunciata dal ministero dell'Ambiente del governo di Daniel Noboa.

L'esecutivo sta portando avanti uno studio di impatto ambientale per valutare la concessione di nuove aree di sfruttamento ed estrazione di minerali metallici alla compagnia La Plata di proprietà della canadese, Atico Mining Corporation.

Le organizzazioni indigene respingono anche la partecipazione del presidente Noboa alla recente fiera mineraria di Toronto, una delle maggiori al mondo, dove ha promosso le potenzialità del Paese in materia estrattiva.



