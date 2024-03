Il Brasile valuta i test rapidi 'fai da te' per la dengue

Il Brasile valuta la possibilità di introdurre test rapidi 'fai da te' per la diagnosi della dengue. Il direttore dell'Area prodotti sanitari dell'Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria (Anvisa), Daniel Pereira, ha dichiarato in un'intervista alla Cbn - che Anvisa sta negoziando col ministero della Salute per consentire l'uso dei tamponi casalinghi. Secondo Pereira sono infatti disponibili due test: quelli di laboratorio e i rapidi, ma per quest'ultimi occorre un via libera del ministero.



