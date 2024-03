I conservatori messicani contro la Marina, 'confini colabrodo'

La candidata di opposizione conservatrice alla presidenza del Messico, al voto il 2 giugno, Xochitl Galvez, ha criticato il ruolo della Marina nella gestione delle frontiere, promettendo di modernizzare i confini in caso di vittoria.

"Continuano ad arrivare armi e fentanyl, come se la Marina non esistesse", ha dichiarato Galvez, sostenendo che la gestione dei militari abbia "solamente creato problemi dove prima non c'erano". La candidata dell'opposizione ha proposto in diverse occasioni di togliere, quando sarà possibile, i militari dalle operazioni di sicurezza pubblica, che svolgono da quasi vent'anni nel quadro della guerra contro i cartelli della droga.





