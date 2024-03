Elezioni in Messico, i progressisti temono un 'golpe tecnico'

La candidata progressista alla presidenza del Messico, Claudia Sheinbaum (Morena), ha condiviso le tesi del presidente Andres Manuel Lopez Obrador sulla possibilità di un 'golpe tecnico' e di brogli elettorali orchestrati dall'opposizione conservatrice alle elezioni del 2 giugno.

"È una possibilità. Vedono che non hanno alcuna chance di riconoscimento, perché hanno livelli di popolarità molto bassa e stanno cercando altre strade per tornare al potere", ha dichiarato Sheinbaum impegnata in un tour elettorale nel sud-est del Paese, chiedendo ai cittadini di partecipare numerosi al voto.

In precedenza, Obrador aveva accusato i giudici di limitare la sua libertà di espressione e complottare contro Morena, il suo movimento politico.



