Cresce l'allarme migranti da Haiti tra i Paesi della regione

Sale l'allarme migranti in America Latina per la crisi a Haiti. Si teme un flusso fuori controllo di richiedenti asilo, mentre Panama registra già avvisaglie con i numeri in ascesa, e nella Repubblica Domenicana si registra il primo morto alla frontiera.

Un allerta che tocca anche gli Stati Uniti, dove in Florida, il governatore Ron DeSantis ha inviato ai confini meridionali oltre 250 unità, tra militari e agenti, rafforzando anche i mezzi di pattugliamento, temendo "una possibile invasione" di haitiani.

"Nei primi mesi di quest'anno abbiamo già registrato più di 85mila migranti arrivati attraverso la rotta del Darien. Panama non può assorbire questo impatto, siamo un Paese molto piccolo", ha detto il ministro della Difesa, Juan Manuel Pino, preoccupato anche per l'arrivo di possibili criminali da Haiti, dopo che nei mesi scorsi sono già state arrestate sette persone ricercate dall'Interpol.



