Con i cieli venezuelani vietati, l'Argentina vola sull'Esequibo

Ad una lettura politica sembra quasi una provocazione. Di fronte alla chiusura dei cieli venezuelani per gli aerei immatricolati in Argentina annunciata da Caracas come ritorsione contro Buenos Aires, i collegamenti di Aerolineas Argentinas per il Nord America ora sorvolano l'Esequibo, regione amministrata dalla Guyana, ma fortemente rivendicata dal governo Maduro.

La rotta alternativa, non annunciata ufficialmente da Buenos Aires, è emersa da un monitoraggio del portale FlightRadar24 sul volo AR1301 che, proveniente da New York, ha attraversato l'Esequibo invece del Venezuela, riprendendo poi il consueto percorso verso l'aeroporto internazionale di Ezeiza.

Secondo il portale di notizie venezuelano legato all'opposizione, La Patilla, "questa scelta potrebbe irritare palazzo Miraflores, visto anche il referendum dello scorso anno per riprendere il controllo della regione" ricca di risorse petrolifere e ambientali.



