Brasile, 'presto in visita il segretario di Stato Vaticano'

Il ministro degli Esteri brasiliano, Mauro Vieira, ha annunciato in un intervento al Senato che il segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin, visiterà "presto" il Brasile.

"Presto, tra 2 o 3 settimane, avremo una visita molto importante che abbiamo richiesto, quella del segretario di Stato vaticano, il numero due, il primo ministro del Vaticano, che verrà in Brasile, il responsabile della politica estera", ha affermato Vieira.

Il ministro degli Esteri ha parlato alla commissione Esteri del Senato, dove ha menzionato l'intesa tra il governo Lula da Silva e Papa Francesco su importanti questioni dell'agenda internazionale, come la guerra in Ucraina.



