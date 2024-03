Pirelli investe circa 37 milioni di euro in Brasile

Pirelli ha annunciato un investimento di circa 37 milioni di euro (200 milioni di real) nel suo polo industriale di Campinas, nell'interno dello stato di San Paolo, in Brasile.

Nell'occasione, è stata posata la prima pietra di un nuovo magazzino da oltre 56.000 metri quadrati, in grado di stoccare fino a 800mila pneumatici, la cui apertura è prevista per il 2025, oltre all'inaugurazione di un laboratorio per i test indoor delle materie prime che, secondo il Ceo di Pirelli per l'America Latina, Cesar Alarcon, è di "una qualità da Formula 1".

Il Ceo ha inoltre confermato che il polo industriale di Campinas è "il centro nevralgico delle attività in America Latina, non solo dal punto di vista della capacità produttiva, ma anche come hub per la tecnologia, l'innovazione e la generazione di valore".

Lo stabilimento di Campinas, che di recente ha festeggiato il suo 54mo anniversario, genera 2.500 posti di lavoro diretti e 1.200 indiretti, con un terzo della produzione destinato al mercato estero, soprattutto agli Stati Uniti..

"Negli ultimi sei anni, Pirelli ha investito 367 milioni di euro (2 miliardi di real) in Brasile", ha dichiarato Alarcon, aggiungendo che la crescita della produzione di veicoli e la domanda di nuove tecnologie nel Paese sudamericano potrebbero favorire uno sviluppo futuro. "Abbiamo l'opportunità di crescere ancora", ha affermato.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Campinas, Dario Saadi, e il console generale italiano a San Paolo, Domenico Fornara.



