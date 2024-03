Petrobras in Venezuela per valutare investimenti nell'energia

Una delegazione di Petrobras ha visitato il Venezuela per valutare possibili investimenti nel settore petrolifero. Funzionari e tecnici del colosso energetico statale brasiliano hanno visitato gli impianti di produzione e raffinazione nella regione di Maracaibo gestiti dalla società pubblica nazionale, Pdvsa, su invito del governo di Nicolás Maduro, ora intenzionato a rilanciare l'attività, dopo anni di fermo a causa delle sanzioni internazionali.

Nessun accordo è stato tuttavia ventilato, dal momento che su Caracas pesa il rischio della ripresa delle sanzioni degli Stati Uniti per le recenti violazioni degli accordi di Barbados, per elezioni libere e giuste nel Paese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA