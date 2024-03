Liberato il giornalista investigativo sequestrato in Messico

È stato liberato il giornalista investigativo messicano, Jaime Barrera, sequestrato lunedì mentre usciva dalla stazione radiofonica in cui lavora, a Guadalajara. "È stata una lunga odissea, terribile, ma per fortuna è finita bene", ha detto l'uomo, che ha riconquistato la sua libertà in una stazione degli autobus a Magdalena, poco distante dalla città in cui vive.

La prima a darne notizia è stata la figlia Iztul sui social.

"Mio padre ora è con noi, il mio cuore sapeva che sarebbe tornato a casa", ha scritto la donna sul suo profilo X. La procura dello stato di Jalisco, nel confermare il ritrovamento, ha fatto sapere che andrà avanti con le indagini.



