Indios Brasile, 'l'Ue protegga altri biomi dalla deforestazione'

L'Unione europea includa anche altri biomi, oltre all'Amazzonia, nel regolamento che impone restrizioni sull'importazione di materie prime prodotte nelle regioni deforestate: lo ha chiesto a Bruxelles una delegazione dell'Articolazione dei popoli indigeni del Brasile (Apib), che in settimana incontrerà la ministra brasiliana per i Popoli indigeni, Sonia Guajajara, partita anche lei per un tour europeo.

Il nuovo Regolamento europeo sulla deforestazione (Eudr) ha come focus principale l'Amazzonia, "ma dovrebbe includere anche il Cerrado" (la grande savana tropicale che costituisce il secondo bioma più importante del Brasile, ndr), ha sottolineato la coordinatrice di Apib, Dinamam Tuxá.

L'Eudr fa parte del 'Green Deal' europeo, un programma contro il cambiamento climatico che incoraggia il consumo di materie prime provenienti da aree prive di deforestazione. Il nuovo regolamento europeo comprende categorie merceologiche "a rischio ambientale", quali carne bovina, soia, legname, gomma, cacao, olio di palma e caffè. Secondo Tuxá, la produzione di parte delle materie prime esportate sul mercato europeo avviene nel Cerrado, dove sono in aumento la deforestazione e gli incendi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA