Il Kenya ha deciso di ritardare la sua missione di polizia a Haiti, dopo le dimissioni del primo ministro, Ariel Henry.

Il ministro degli Esteri, Korir Sing'oei, ha spiegato che le dimissioni di Henry hanno cambiato la situazione sul terreno, citando l'assenza di una controparte con cui confrontarsi per la missione.

Il piano iniziale prevedeva l'invio di un contingente di un migliaio di agenti per sostenere gli sforzi per ristabilire la sicurezza.



