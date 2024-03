Il governo Milei, 'Maduro è un energumeno'

"Che ci si può aspettare da un asino se non un calcio". Il portavoce alla presidenza argentina, Manuel Adorni, risponde per le rime alle ultime dichiarazioni del ministro degli Esteri venezuelano, Yvan Gil, che ha definito quello di Javier Milei come "un governo neonazista assoggettato all'impero nordamericano". Infuria così la tempesta diplomatica tra Buenos Aires e Caracas, per la decisione dell'esecutivo di Nicolas Maduro di chiudere lo spazio aereo a tutti i velivoli con matricola argentina.

"Ci rattrista che il popolo venezuelano sia governato da un energumeno", ha poi rincarato la dose Adorni, spiegando che per i vettori argentini "la chiusura dello spazio aereo venezuelano comporta un notevole aumento dei costi dei voli per il Centro e Nordamerica".

Il ministero degli Esteri da Buenos Aires intanto ribadisce che è stata presentata una protesta presso l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (Icao), per la violazione della Convenzione di Chicago, sulla libertà del traffico aereo e che, sempre nell'ambito dell'Icao "verranno adottate le contromisure adeguate a livello legale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA