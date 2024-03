Gli Usa al Venezuela, 'liberate i prigionieri dell'opposizione'

Il sottosegretario di Stato Usa, Brian Nichols, chiede il rilascio dell'attivista venezuelana per i diritti umani, Rocio San Miguel, e dei responsabili della campagna elettorale dei territori di Vargas, Yaraguy, Trujillo e Barinas, stretti collaboratori della leader delle opposizioni, Maria Corina Machado. Si legge sull'account X di Nichols, in un messaggio pubblicato anche dall'ambasciata degli Usa in Venezuela.

"La detenzione del coordinatore della campagna di Vente Venezuela a Barinas, Emill Brandt, e degli altri membri della campagna elettorale Juan Freitas, Luis Camacaro e Guillermo Lopez, sono chiare violazioni dell'accordo di Barbados" per elezioni presidenziali giuste. "Chiediamo il loro rilascio immediato e incondizionato, così come il rilascio di tutti i venezuelani ingiustamente detenuti, compresa Rocio San Miguel", afferma.



