Comando sud Usa, piani di emergenza per gli americani a Haiti

"Il Comando Sud degli Stati Uniti è preparato con un'ampia gamma di piani di emergenza per garantire la sicurezza dei cittadini statunitensi ad Haiti". Lo afferma il portavoce della missione statunitense.

"Su richiesta del Dipartimento di Stato - si legge ancora sul portale - il Comando Sud degli Stati Uniti ha dispiegato una squadra di sicurezza antiterrorismo della Flotta dei Marines (Fast) per mantenere solide capacità di sicurezza presso l'Ambasciata Usa a Port-au-Prince, Haiti, e condurre il soccorso in loco per i nostri attuali Marines, una pratica comune e di routine in tutto il mondo".

Ieri Nairobi aveva reso noto di voler ritardare la missione di sicurezza col dispiegamento di un migliaio di poliziotti, visto il mutamento delle condizioni sul terreno dopo le dimissioni del premier Ariel Henry.



