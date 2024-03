Seduta solenne a San Paolo nei 150 anni di immigrazione italiana

L'Assemblea legislativa dello Stato di San Paolo (Alesp) ha organizzato una seduta solenne per onorare il 150mo anniversario dell'immigrazione italiana in Brasile. All'evento ha partecipato una delegazione di deputati italiani, e il console generale Domenico Fornara. Nell'occasione è stata inaugurata anche la mostra "Italiani in Brasile", allestita all'Alesp dall'Istituto Italiano di Cultura di San Paolo, con testi, foto e video.

All'iniziativa erano presenti i deputati Fabio Porta (Pd), Franco Tirelli (Maie) e Salvatore Caiata (FdI). "È stata una missione estremamente positiva. Questa è una comunità italiana molto importante, è la più grande fuori dall'Italia", ha dichiarato Caiata all'ANSA, aggiungendo che il rapporto bilaterale col Brasile va "rafforzato". "Spero che ci siano altri momenti di scambio tra i Parlamenti di Italia e Brasile, anche a livello federale", ha evidenziato invece Porta.

"Stiamo celebrando le origini, ma stiamo costruendo ancora di più su quelle origini perché c'è ancora molto che possiamo ottenere dallo scambio tra Italia e Brasile", ha affermato Fornara.

Il presidente dell'assemblea, André do Prado (Pl), nel suo intervento ha sottolineato che gli italiani "hanno contribuito immensamente allo sviluppo di settori chiave dell'economia brasiliana, lasciando un'eredità di prosperità che si riverbera ancora oggi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA