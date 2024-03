Prorogati il coprifuoco e lo stato di emergenza ad Haiti

Ad Haiti il coprifuoco notturno è stato prorogato fino a giovedì, mentre lo stato di emergenza resterà in vigore almeno fino al 3 aprile. L'annuncio è stato dato dal primo ministro ad interim, Patrick Michel Boivert, che sostituisce il dimissionario Ariel Henry, attualmente in Porto Rico.

Tra le 18 e le 5 possono circolare per strada solo la polizia, i vigili del fuoco, i servizi di emergenza e sanitari e i giornalisti, è stato precisato in un comunicato.

A causa dello stato di emergenza, sono inoltre vietate tutte le manifestazioni sulle strade pubbliche del dipartimento Occidentale, sia di giorno che di notte, aggiunge la nota.





