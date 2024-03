Lima si aggiudica i Giochi Panamericani del 2027

La capitale del Perù ospiterà i Giochi Panamericani del 2027. Lo ha annunciato il presidente dell'Organizzazione sportiva panamericana (Panam Sports) Neven Ilic.

"C'è stato un gran impegno, ci stiamo preparando per questo da molto tempo, per vincere, e alla fine ce l'abbiamo fatta", ha commentato il sindaco di Lima Rafael Lopez Aliaga.

Alla votazione hanno partecipato i rappresentanti di 40 comitati olimpici nazionali, che con 28 voti hanno scelto la capitale del Paese andino per ospitare l'evento sportivo più importante del continente americano.



