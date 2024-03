Inaugurato in Cile il treno più veloce del Sud America

Il presidente del Cile, Gabriel Boric, ha celebrato oggi il secondo anniversario del suo mandato con l'inaugurazione del treno Santiago-Talca, il più veloce del Sud America.

"È ora che i treni riconquistino il loro giusto posto in questo XXI secolo, che siano uno strumento di integrazione", ha detto il capo dello Stato alla stazione ferroviaria di Talca, 240 chilometri a sud della capitale.

La nuova tratta fa parte del progetto di modernizzazione del servizio ferroviario dello Stato, che comprende il miglioramento e la riabilitazione di 11 stazioni (San Bernardo, Rancagua, San Fernando, Curicó in ricostruzione, Molina, Talca, San Javier, Linares, Parral, San Carlos e Chillán).

Il viaggio tra Santiago e Talca sul nuovo treno veloce, che debutterà giovedì, impiega 2 ore e 43 minuti. I biglietti sono in vendita da oggi.



