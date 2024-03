I giornalisti di Telam dispensati dal lavoro per altri 7 giorni

I 700 dipendenti dell'agenzia di stampa statale argentina Telam sono stati "dispensati dal lavoro" per un'altra settimana, mentre il governo di Milei ha aperto anche un programma di "pensionamento volontario", sia per il personale permanente che per quello a contratto.

Insieme alla notifica della proroga della "dispensa dal lavoro", arrivata nello stesso giorno in cui scadeva la prima misura, i dipendenti hanno ricevuto una email in cui si legge: "Nel quadro del processo di ristrutturazione statale avviato dal Presidente della Nazione, si annuncia l'attuazione di un programma di pensionamento volontario, per trenta giorni, per tutto il personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, di Télam". Entrambi gli avvisi sono stati firmati dal commissario Diego Chaher.

Intanto i giornalisti restano accampati sui marciapiedi dei due edifici situati in via Bolívar e in viale Belgrano. Entrambi i luoghi sono circondati da recinzioni, con la sorveglianza della polizia che impedisce l'accesso alle redazioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA