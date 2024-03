Giornalista tv minacciato di morte dai narcos in Argentina

Il noto conduttore e giornalista televisivo argentino Nelson Castro è stato minacciato di morte da gruppi di narcotrafficanti, mentre si trovava con una squadra del canale Tn a Rosario, la città nella provincia di Santa Fe colpita da un'ondata di violenza criminale. L'intimidazione è stata fatta per evitare la copertura giornalistica nella zona, ha riferito l'emittente del gruppo Clarín.

"Ditegli che se viene a Oroño (una strada di Rosario, ndr) gli spareremo. Chi avvisa non tradisce. Se ne vada da Rosario, non lo vogliamo qui", si legge in uno dei messaggi ricevuti via cellulare, che termina con la frase "Cordiali saluti, la mafia".

Il governo del presidente ultraliberista, Javier Milei, ha inviato a Rosario le Forze armate dopo i quattro omicidi effettuati a caso tra la popolazione dal "narcoterrorismo" nell'ultima settimana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA