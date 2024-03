Giornalista investigativo scomparso in Messico

Un noto giornalista investigativo e conduttore televisivo messicano, Jaime Barrera Rodríguez, è stato dato per scomparso dalla figlia, Itzul.

"Mio padre, il miglior giornalista di questo Stato. È scomparso. Ho bisogno che ci aiutiate a trovarlo. Aiutateci a raggiungerlo, per favore vi chiedo di spargere la voce", ha scritto la giovane su social.

Secondo le informazioni diffuse dal governatore di Jalisco, Enrique Alfaro, il giornalista sarebbe uscito di casa per andare a presentare il tg di Televisa Guadalajara, ma la sua famiglia non ha sue notizie da ieri. Rodríguez segue diversi settori, tra cui la politica interna.



