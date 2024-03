Fermate in Ecuador cinque bambine attiviste per il clima

Un gruppo di militari ecuadoriani ha fermato cinque bambine attiviste per il clima mentre viaggiavano verso la capitale del Paese per chiedere al governo di tutelare l'Amazzonia. Lo riferisce la Confederazione delle nazionalità indigene dell'Ecuador (Conaie).

"Sono partite da Orellana e Sucumbios con l'intenzione di raggiungere Quito per chiedere giustizia e il rispetto della sentenza che ordina l'eliminazione dei mecheros - strutture per la combustione del gas in eccesso dell'industria petrolifera - che per decenni hanno danneggiato la loro casa e la loro salute", ha scritto l'organizzazione nel suo account X.

Nel luglio del 2021 la Corte provinciale di giustizia di Sucumbios ha dichiarato che le installazioni violavano i diritti ambientali e alla salute delle popolazioni locali e ha imposto allo Stato di eliminare in 18 mesi i mecheros più vicini ai centri abitati. Le giovani si sarebbero dovute unire a una manifestazione organizzata da alcuni collettivi ambientalisti del Paese latinoamericano.



