Caracas denunciata all'Aia per l'omicidio di un dissidente

La famiglia del dissidente venezuelano Ronald Ojeda Moreno - ucciso in Cile dove viveva come rifugiato politico - ha denunciato il governo di Nicolas Maduro alla Corte dell'Aia. Le informazioni saranno inserite nel dossier sul Venezuela aperto dal 2018 presso la Corte penale internazionale. Lo riferisce Juan Carlos Manríquez, avvocato della famiglia del tenente dell'esercito in congedo.

Secondo il legale, lo status della vittima e la natura del fatto potrebbero inserirsi nel complesso di presunti crimini contro l'umanità commessi dal governo del Venezuela su cui indaga la Corte.

Ojeda, fuggito dal carcere venezuelano di Ramo Verde nel 2017 insieme ad altri militari dissidenti, era stato incluso lo scorso gennaio in una lista composta da 33 ufficiali accusati di "tradimento" dal governo. Poche settimane dopo - il 21 febbraio - il 32enne era stato rapito da falsi agenti di polizia nel suo appartamento a Santiago del Cile e, al termine di nove giorni di indagini, il suo corpo era stato ritrovato in una valigia sotterrata a oltre un metro di profondità sotto una lastra di cemento.

Secondo le indagini della procura cilena - che ha arrestato un venezuelano 17enne e emesso un mandato di arresto per altri due connazionali irreperibili - l'assassinio è maturato in ambienti criminali. Tuttavia, secondo l'avvocato Manríquez l'indagine presso la Corte "ha raccolto una grande quantità di informazioni su numerosi venezuelani scappati all'estero per sfuggire alle persecuzioni e alla politica sistematica di eliminazione degli oppositori" e "considerati i fatti, il caso di Ojeda può essere aggiunto al filone di indagine sulle sparizioni forzate".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA