Blinken annuncia 133 milioni di dollari in più per Haiti

"Tutti sappiamo che occorre un'azione urgente sia sul piano della sicurezza che politico, per aiutare le cose a muoversi in una direzione migliore", ha affermato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken intervenuto alla riunione d'urgenza sulla crisi a Haiti, convocata dalla Comunità dei Caraibi a Kingston, in Giamaica.

Blinken ha auspicato "l'avvio di una transizione politica" a Port au Prince, annunciando che "il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti raddoppia il sostegno per la missione a Haiti da 100 milioni di dollari a 200 milioni di dollari, portando il contributo complessivo a 300 milioni di dollari", oltre a "33 milioni di dollari aggiuntivi per gli aiuti umanitari".

"Sosteniamo un Collegio presidenziale indipendente e ampio - ha poi osservato - che in in primo luogo possa muovere passi concreti per rispondere ai bisogni degli haitiani, che possa permettere un veloce dispiegamento di una missione internazionale di sicurezza, e terzo, che attraverso il rafforzamento della polizia nazionale haitiana, possa creare le necessarie condizioni di sicurezza per celebrare elezioni libere".

"Tutti sappiamo che solo gli haitiani possono determinare il proprio futuro. Ma tutti qui possiamo aiutare - ha concluso -.

Credo che si stia andando in una direzione positiva e spero che le discussioni possano finalizzare un piano che ci faccia avanzare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA