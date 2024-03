Polemica sui dividendi, Lula vede il presidente di Petrobras

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha convocato il presidente di Petrobras, Jean Paul Prates, per discutere i prossimi passi, dopo che il colosso energetico statale la settimana scorsa aveva annunciato un calo degli utili del 33,8% per il 2023, e la decisione di non pagare i dividendi straordinari, affondando in borsa, con un tonfo di oltre l'11%.

Secondo indiscrezioni giornalistiche, il tema dei dividendi avrebbe causato una divergenza di opinioni tra Lula e Prates.

La società ha concluso il 2023 con un utile netto di circa 23 miliardi di euro (124,6 miliardi di real), contro i circa 34,7 miliardi di euro del 2022.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA