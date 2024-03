Msf chiede di riprendere le sue attività nella selva del Darien

Medici senza frontiere (Msf), costretta a sospendere le proprie attività nella selva del Darien - una delle rotte migratorie più pericolose al mondo, al confine tra Panama e la Colombia - esprime "estrema preoccupazione" e "chiede di riprendere il suo lavoro il prima possibile", data anche la previsione di un aumento dei flussi.

L'ordine di sospensione delle autorità panamensi, motivato dall'assenza di un accordo di collaborazione col ministero della Sanità era arrivato la settimana passata, ricorda l'organizzazione in una nota, spiegando che "in realtà è dall'ottobre scorso che Msf sta cercando di rinnovare l'intesa senza risultati".

Ogni mese - si legge nel comunicato - in media, "le nostre équipe forniscono assistenza medica e alla salute mentale a quasi 5mila persone". Nel 2023, 676 migranti hanno "ricevuto cure mediche dopo aver subito violenze sessuali lunga la rotta migratoria e, solo a gennaio, Msf ha registrato altri 120 casi di abusi".

L'organizzazione ha "nuovamente denunciato l'aumento di attacchi brutali e violenze sessuali nel Darien a febbraio, quando i suoi team hanno curato in una sola settimana 113 persone, tra cui nove bambini" aggrediti sessualmente da gruppi criminali.

Secondo i dati ufficiali di Panama, sono 80mila i migranti che hanno affrontato la giungla del Darien nei primi mesi dell'anno, per la maggior parte diretti negli Usa, con numeri in crescita rispetto al 2023.



