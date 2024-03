Lula, 'popolarità in calo per non aver mantenuto le promesse'

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha giustificato il calo della popolarità emerso in un recente sondaggio con il fatto che il governo è ancora "molto lontano" dal mantenere le promesse fatte agli elettori in campagna elettorale.

"Non vedo perché il popolo brasiliano debba concedermi il 100% di popolarità visto che siamo ancora molto lontani dal mantenere le promesse fatte", ha detto in un'intervista, sottolineando che l'esecutivo ha appena iniziato il secondo anno di mandato. "Abbiamo preparato il terreno, arato, fertilizzato e piantato il seme. Abbiamo coperto il seme. Questo è l'anno in cui inizieremo a raccogliere ciò che abbiamo seminato", ha aggiunto.

Secondo un sondaggio di AtlasIntel pubblicato la settimana scorsa, per la prima volta dall'inizio del suo governo, Lula ha visto scendere l'approvazione sotto il 50%, passando dal 52% di gennaio al 47%.



