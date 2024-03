Il sindacato di polizia di Haiti chiede armi e munizioni

Il sindacato nazionale della polizia di Haiti chiede misure urgenti per rafforzare le capacità degli agenti che devono far fronte agli attacchi delle organizzazioni criminali. Secondo l'appello, è necessario equipaggiamento pesante, armi, munizioni, giubbotti antiproiettile ed elmetti. Lo riporta il portale Haiti Libre.

Secondo lo stesso media, nonostante la crisi in corso, la polizia è determinata a proteggere la popolazione e a combattere l'insicurezza, incoraggiando la collaborazione con la popolazione per contrastare gli attacchi dei criminali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA