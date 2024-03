Haiti: il 15 marzo si riunisce il Comitato Onu per le sanzioni

Il Comitato delle Nazioni Unite per le sanzioni prevede di riunirsi il 15 marzo per valutare se sono stati compiuti progressi ad Haiti e per decidere le prossime azioni volte a mantenere la stabilità e lo sviluppo nel Paese caraibico.

La risoluzione 2653 adottata dal Consiglio di sicurezza nel dicembre 2022 ha istituito un regime di sanzioni mirate, tra cui divieti di viaggio, congelamento dei beni ed embargo sulle armi.

Nel mirino dell'Onu è entrato in particolare Jimmy Cherizier, noto come 'Barbecue', boss di una federazione di gang che da due settimane blocca tutte le attività a Port au Prince per chiedere le dimissioni del primo ministro, Ariel Henry, minacciando una guerra civile.



