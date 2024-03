Greenpeace, il Trattato sugli oceani ratificato solo da 2 Paesi

La star del film Money Heist, Alba Flores, si è unita alla nave di Greenpeace Arctic Sunrise nella Riserva Marina delle Galápagos, per testimoniare la bellezza e le minacce che incombono sull'arcipelago. L'attrice sta esortando i governi ad accelerare il processo di ratifica del Trattato delle Nazioni Unite sugli oceani. Ad un anno dall'approvazione del Trattato, il documento infatti è stato ratificato solo da Cile e Palau, ma per entrare in vigore, serve la firma di almeno 60 governi. Si legge in una comunicato di Greenpeace International.

"Prima dell'approvazione del Trattato sugli oceani, era impossibile proteggere questa zona d'alto mare. Ma ora i governi possono usare il Trattato per accrescere la protezione delle Galápagos e fornire un potente esempio al resto del mondo.

Occorre solo la volontà politica per riuscirci. Spero che la mia presenza qui spinga altre persone a mobilitarsi e a sostenere la ratifica dei loro governi", ha affermato Flores.

In tutto il mondo le acque d'altura ospitano milioni di specie ed ecosistemi, ma meno dell'1% è completamente protetto e sono sempre più sotto pressione a causa di una serie di minacce, tra cui la pesca industriale, l'inquinamento e l'emergente industria mineraria delle profondità marine. Per proteggere il 30% degli oceani entro il 2030 - sostiene l'organizzazione - occorre salvaguardare più di 11 milioni di chilometri quadrati di oceano ogni anno.

A fine marzo, l'Arctic Sunrise proseguirà verso la Colombia per promuovere la conservazione del Pacifico tropicale colombiano.



