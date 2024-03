Dagli Usa materiale per 500mila dollari a Panama per i migranti

PANAMA CITY, 11 MAR (ANSA) - L'ambasciata statunitense a Panama ha annunciato una donazione di oltre mezzo milione di dollari in materiale come tende, brandine, lenzuola e zanzariere, per far fronte ai flussi di migranti che arrivano attraverso la giungla del Darien, il confine naturale con la Colombia, diretti verso il Nordamerica.

"Negli ultimi tre anni, abbiamo già contribuito con oltre 43 milioni di dollari alle sfide dell'immigrazione" qui a Panama.

"Si tratta di un impegno condiviso e di un onere condiviso, e continueremo a farlo", ha dichiarato un delegato della missione diplomatica.

Sono oltre 80mila i migranti entrati a Panama dal Darien nei primi mesi di quest'anno, numeri in salita, dopo l'arrivo di oltre mezzo milione di persone nel 2023.



