Caracas ribadisce, la leader di opposizione Machado ineleggibile

ll Consiglio elettorale del Venezuela sul suo sito web ricorda che la leader dell'opposizione Maria Corina Machado è interdetta dal ricoprire cariche pubbliche" e pertanto non potrà correre per le presidenziali del 28 luglio.

"Questa elettrice - si legge nella nota del database - presenta un divieto a ricoprire cariche o funzioni pubbliche, in conformità con le disposizioni delle norme costituzionali e legali in vigore".

Machado è stata eletta come candidata presidenziale dell'opposizione nelle primarie dell'ottobre 2023, ottenendo il 92,35% dei voti. Tuttavia, a gennaio, la giustizia venezuelana ha confermato la sua ineleggibilità fino al 2036.

La leader di opposizione, che accusa il governo di Caracas di "non rispettare l'accordo di Barbados per elezioni giuste", sta conducendo la sua campagna elettorale in una sfida contro l'attuale presidente in carica, Nicolas Maduro, riconfermato quale candidato del Partito socialista unito del Venezuela.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA