Boric insiste, 'Israele esclusa dalla fiera aerospaziale'

Il presidente cileno Gabriel Boric insiste sulla decisione di escludere Israele dalla partecipazione alla Fiera internazionale dell'aerospaziale (Fidae) che si svolgerà nella capitale, Santiago, dal 9 al 14 aprile. "E' coerente" con la nostra politica sui diritti umani, ha affermato in una conferenza stampa, spiegando che si tratta di un'iniziativa "in linea con la posizione adottata storicamente dal Cile sui diritti umani, che chiaramente in questo momento, a Gaza, vengono violati".

"Non è una decisione improvvisata", ha evidenziato, ma una posizione "di cui ho discusso e su cui ho chiesto opinioni tanto al comité politico del ministero degli Esteri quanto allo stesso ministro".

Non e' la prima volta che la partecipazione di un Paese alla Fidae viene revocata: lo stesso avvenne con la Russia nel 2022 in seguito all'invasione dell'Ucraina.



