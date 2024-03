Procura di Caracas, 'il collaboratore di Machado un cospiratore'

Il procuratore generale del Venezuela, Tarek William Saab, ha reso noto che Emil Brandt Ulloa, stretto collaboratore della leader delle opposizioni Maria Corina Machado, è accusato di essere coinvolto in "complotti terroristici".

Brandt - arrestato nella notte tra venerdì e sabato - era il capo della campagna elettorale di Machado a Barinas, lo stato natale del defunto presidente Hugo Chavez, che la leader aveva visitato di recente.

In un lungo post su X, Saab spiega che la "procura non permetterà che in Venezuela si sviluppi una situazione di anarchia e violenza come quella di Haiti".



