Scontro aperto tra Milei e il movimento femminista in Argentina

E' scontro aperto tra il governo di Javier Milei e il movimento femminista argentino nella Giornata internazionale della donna.

L'assemblea dell'8M che riunisce i cosiddetti 'fazzoletti verdi' e il gruppo 'Non una di meno' ha indetto una giornata di sciopero e convocato una grande manifestazione a difesa non solo della legge sull'aborto "legale, sicuro e gratuito" che il governo vorrebbe abrogare, ma anche contro la drastica politica di tagli alla spesa promossa dal leader ultraliberista.

"Il presidente torna ad attaccare una legge discussa da tutta la società durante anni e approvata dalle due camere. L'8 marzo saremo milioni contro questa politica di crudeltà e distruzione", recita un volantino dove si convoca alla manifestazione di fronte al Parlamento.

Un'iniziativa a cui l'esecutivo ha risposto minacciando di scontare il giorno di paga ai dipendenti pubblici che aderiranno e annunciando che l'emblematica "Sala delle donne" della Casa Rosada passerà a chiamarsi invece "Sala degli eroi dell'indipendenza".

Un gesto che è stato letto dalle leader del movimento come un'ulteriore "provocazione" dell'esecutivo, che va ad aggiungersi alle parole di Milei, di recente tornato a definire l'aborto come un "omicidio aggravato dal legame di parentela".





