Petrobras, gli utili 2023 in calo del 33%, giù titolo in Borsa

Le azioni Petrobras registrano un tonfo di oltre l'11% alla Borsa di San Paolo (Bovespa), dopo che la società statale ha annunciato un calo degli utili del 33,8% per il 2023 e ha deciso di non pagare dividendi straordinari.

La società ha annunciato nella notte di aver concluso il 2023 con un utile netto di circa 23 miliardi di euro (124,6 miliardi di real), nel primo anno di governo del presidente progressista Luiz Inácio Lula da Silva, rispetto ai circa 134,5 miliardi (188,3 miliardi di real) registrati nel 2022, ultimo anno del governo dell' ex capo di Stato di destra, Jair Bolsonaro.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA