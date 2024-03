Petro, 'il sistema elettorale in Colombia è incline alle frodi'

Il presidente colombiano, Gustavo Petro, ha criticato duramente il sistema elettorale del suo Paese, che secondo lui potrebbe essere soggetto a frodi.

"Abbiamo un'enorme vulnerabilità nel nostro sistema elettorale, incline alle frodi e, quindi, un enorme pericolo per la democrazia", ;;ha affermato il capo dello Stato, citando uno studio preparato dal Consiglio di Stato e riguardante le passate elezioni.

Per Petro, il software utilizzato per gli scrutini "è malleabile, modificabile, debole, e può essere manipolato dall'interno e dall'esterno".

Il leader progressista ha poi messo in guardia dal rischio che il voto popolare venga annullato con decisioni amministrative, contrariando trattati internazionali come la Convenzione americana sui diritti dell'uomo.



