Ospedali saccheggiati e distrutti dalle bande criminali a Haiti

Il consigliere dell'Associazione degli ospedali privati ;;di Haiti, Ronald Laroche, ha lanciato un allarme sui nosocomi costretti a chiudere a causa delle violenze delle bande armate. Parlando ad un programma tv, Laroche ha chiesto alla politica di unirsi per contrastare le gang che terrorizzano la popolazione.

In una tragica testimonianza riportata dal media locale Le Nouvelliste, Laroche ha detto che "le organizzazioni criminali distruggono le infrastrutture del Paese, in particolare ospedali e centri sanitari, rapiscono medici, sparano a infermieri, e violentano i pazienti dopo averli sequestrati".

Tra i vari episodi, nei giorni scorsi, i criminali hanno fatto irruzione nei locali dell'Ospedale francese, distruggendo e saccheggiando i servizio del nosocomio, secondo quanto denunciato dal direttore.

Ieri l'ufficio di coordinamento per gli Affari umanitari (Ocha) delle Nazioni Unite aveva avvertito che il sistema sanitario dell'isola è ormai "prossimo al collasso".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA