L'Honduras vara la legge sui rifugi per le vittime di violenza

Il Parlamento dell'Honduras ha approvato una legge per regolamentare i centri di accoglienza per le donne vittime di violenza, abusi o tratta. La norma è stata approvata "all'unanimità" nel quadro della Giornata internazionale della donna. Lo ha reso noto il Parlamento onduregno in un messaggio su X.

Il funzionamento di questi rifugi, che offriranno assistenza completa alle donne e ai loro figli, sarà coordinato dalla società civile, oltre che da enti pubblici e privati.



