L'ex ministro dell'Economia di Cuba indagato per 'gravi errori'

L'ex ministro dell'Economia di Cuba, Alejandro Gil, è finito nel registro degli indagati per "gravi errori" commessi quando era a capo del dicastero, ha riferito il presidente Miguel Díaz-Canel in un comunicato ufficiale. Gil era stato destituito il 2 febbraio in un contesto di tensioni causate dall'aumento del 428% del prezzo del carburante.

"Come risultato di un'indagine rigorosa, sono stati accertati gravi errori commessi dall'ex vice primo ministro e ministro dell'Economia e della Pianificazione, Alejandro Gil Fernández, nell'esercizio delle sue funzioni", si legge nella nota trasmessa dal telegiornale della televisione statale. "Gli organi competenti del ministero dell'Interno avvieranno le corrispondenti azioni per il completo chiarimento di tali comportamenti", continua il testo.

L'inchiesta a carico di Gil è stata approvata dal Consiglio di Stato e dall'Ufficio politico del Partito comunista cubano (Pcc), la massima autorità del Paese.

Cuba affronta la sua peggiore recessione in 60 anni, accentuata dalla pandemia, dalle difficoltà interne della sua economia e dall'intensificazione delle sanzioni imposte dagli Usa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA