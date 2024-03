La dissidenza rivela, '9 ballerini cubani rimasti a Porto Rico'

La compagnia del Balletto nazionale di Cuba è tornata da una tournée a Porto Rico con almeno nove componenti in meno. Lo sostiene il portale della dissidenza cubana CubaNet sulla base di alcune dichiarazioni di una fonte della compagnia di danza, che preferisce mantenere l'anonimato, nel timore di ritorsioni.

"Sono rimaste diverse giovani promesse" ora dirette negli Stati Uniti "mentre le figure principali sono rientrate", ha affermato la fonte.

Il Balletto, diretto da Viengsay Valdés - considerato uno dei corpi di danza migliori al mondo - nei giorni scorsi aveva presentato la suite del Don Chisciotte e della Carmen, al Centro di Belle Arti, a Santurce.

Non è la prima volta che gli artisti del Balletto nazionale decidono di disertare durante un tour a Porto Rico: nel 2014, sei membri rimasero nel Paese, trasferendosi successivamente a Miami. Mentre nel settembre 2023, otto membri del Balletto di Camaguey lasciarono la compagnia durante una tournée in Spagna, per restare a vivere nel Paese europeo.



