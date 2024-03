A Rio nasce la Casa G20, per lo scambio tra culture del mondo

A Rio de Janeiro è stata inaugurata la Casa G20, luogo di aggregazione che promuoverà lo scambio culturale tra i Paesi che compongono l'organizzazione internazionale, presieduta quest'anno dal Brasile.

L'iniziativa - allestita dal governo dello Stato presso la Casa della Cultura Laura Alvim, col patrocinio di Enel - promuoverà in particolare l'identità di Rio de Janeiro nel mondo grazie alla programmazione artistica firmata dai giornalisti e scrittori Rui Castro e Nelson Motta.

"È uno spazio in cui il mondo potrà darsi appuntamento a Rio de Janeiro. Casa G20 nasce dallo sforzo congiunto del dipartimento di Cultura con i nostri team di relazioni internazionali e comunicazione, con l'obiettivo di valorizzare questo luogo come un'esperienza unica", ha dichiarato il governatore di Rio, Claudio Castro.

La casa Laura Alvim è stata scelta anche vista la sua posizione sul lungomare di Ipanema, vicina a Copacabana, dove sarà ospitata la maggior parte delle delegazioni in occasione del vertice dei leader in agenda il 18 e 19 novembre .

"La Casa G20 celebra l'incontro tra arti e diplomazia diventando una vera ambasciata culturale grazie a una programmazione gratuita e accessibile a tutti. Occuperemo questa importante struttura, pensando sempre all'integrazione, al dialogo e alla costruzione di azioni che celebrano la vocazione del Brasile di unire popoli e culture, mostrando il meglio di Rio de Janeiro al mondo", ha evidenziato la segretario di stato alla Cultura e l'Economia Creativa di Rio de Janeiro, Danielle Barros.



