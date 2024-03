Presidenziali in Venezuela, 'Maduro sarà senza dubbi candidato'

Il numero due del 'chavismo' in Venezuela, Diosdado Cabello, ha affermato di "non avere dubbi" che l'attuale presidente, Nicolás Maduro, sarà il candidato "per consenso" del partito al potere nelle elezioni del 28 luglio.

"Ho il mio candidato", ha detto Cabello, vicepresidente del Partito socialista unito del Venezuela (Psuv) al governo. "Non ho dubbi che sarà per consenso, perché il nostro popolo ha ben chiaro lo sforzo titanico che sta facendo il nostro presidente Nicolás Maduro alla guida della presidenza della repubblica combattendo attacchi, sanzioni, blocchi", ha aggiunto il dirigente politico, sottolineando che la formalizzazione della candidatura di Maduro sarà annunciata in un'assemblea del partito il 15 marzo.

La nomina dei candidati è stata fissata tra il 21 e il 25 marzo, termine che l'opposizione considera troppo ristretto. La partecipazione alle elezioni dell'unica candidata dell'opposizione, Maria Corina Machado, su cui pende un'interdizione a 15 anni a ricoprire incarichi pubblici, sembra ormai improbabile. E il tempo stringe per trovare il consenso su una candidatura alternativa. "Posso solo dire (all'opposizione) che le restano 19 giorni... tic, tac", ha ironizzato Cabello.





