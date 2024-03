Msf, 'nella capitale di Haiti si muore come a Raqqa'

I tassi di mortalità legati alle violenze a Port-au-Prince, capitale di Haiti, sono come quelli registrati a Raqqa, in Siria, nel 2017 e durante le violenze in Myanmar contro i Rohingya. Lo rivela un nuovo rapporto di Medici Senza Frontiere(Msf) secondo cui 4 decessi su 10 a Cité Soleil, tra gli slum più grandi della capitale haitiana, sono causa delle violenze.

Il quadro drammatico copre il periodo tra agosto 2022 e luglio 2023, a cui oggi si aggiunge l'intensificarsi degli scontri di questi ultimi giorni.

Il 13% dei residenti di Cité Soleil ha assistito ad atti di estrema violenza in strada, mentre il 40% delle donne ha rinunciato alle cure prenatali per paura di essere vittime di violenze mentre si recavano in ospedale.



