Madonna a Rio nel più grande show dei suoi 40 anni di carriera

Madonna sarà a Rio de Janeiro il 4 maggio per uno show gratuito sulla spiaggia di Copacabana. Considerata la capienza dell'area - che ha già ospitato fino a 3 milioni di persone - è possibile che quello carioca sarà il più grande show della storia per l'artista, che quest'anno con The Celebration Tour festeggia i 40 anni di carriera.

Lo spettacolo a Rio sarà l'unica tappa sudamericana della tournée iniziata a ottobre, la dodicesima dal Virgin Tour del 1985.

Sarà la quarta volta che la show-woman si esibirà in Brasile.

La prima volta nel 1993 cantò davanti ai 120mila dello stadio Maracana a Rio, ritornando in seguito nel 2008 e 2012.



