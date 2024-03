Lula, '5 anni sono troppo pochi per governare'

Il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, ha detto che un unico mandato di cinque anni, come proposto dal Congresso, è un periodo "breve per governare". La dichiarazione è stata resa ai senatori della base alleata durante un "happy hour" da lui convocato la notte scorsa a Brasilia.

Secondo quanto riferito dai presenti, Lula (che non scarta di ripresentarsi per un quarto mandato alle elezioni del 2026) ritiene che il termine di 5 anni sia breve perché, ad esempio, un politico possa completare il suo piano governativo o realizzare grandi opere.

La fine della rielezione per presidente della Repubblica, governatori e sindaci è una delle priorità del Senato quest'anno e gode del sostegno di importanti figure politiche come lo stesso capogruppo del governo al Senato, Jaques Wagner.



